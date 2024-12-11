Отключения света привели к перебоям с водой в Абхазии

Энергетический кризис в Абхазии в 2024 году негативно сказался на водоснабжении. У жителей Сухума наблюдаются перебои с водой.

В сухумском Водоканале рассказали, почему в городе появились проблемы с водоснабжением.

Нестабильная подача воды связана со слишком короткими дневными включениями электричества в Абхазии, пояснил главный инженер "Водоканала" Мераб Анкваб.

"Для того, чтобы вода дошла от насосной станции в селе Багмаран до улицы Батумской, нужно полтора часа, а для того, чтобы резервуар заполнился, нужен еще час. Пока вода доходит до населения, электричество снова выключают"

– главный инженер

Перебои случаются не только на Батумской, но и на Комсомольской, улице Введенского, Кодорском шоссе. Также проблемы наблюдаются в микрорайоне Турбаза, передает Sputnik.