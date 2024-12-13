В Абхазии ждут 327 млн кВт/ч бесплатной энергии из России

После заявления временного президента Абхазии Бадры Гунбы о гуманитарной энергетической помощи Абхазии местные энергетики уточнили, сколько света будет поставлено в страну из РФ. По плану электричество в Абхазии теперь будет отсутствовать лишь по два часа ночью и днем.

Абхазские энергетики уточнили, в каком объеме Россия бесплатно передаст электроэнергию республике для прекращения тяжелого энергетического кризиса, сложившегося из-за истощения абхазского бюджета. По данным Минэнерго Абхазии, речь идет о 327 млн кВт/ч электроэнергии.

Ранее о гуманитарной энергетической помощи России сообщил временный руководитель Абхазии Бадра Гунба, накануне потребовавший от Москвы выполнить союзнические обязательства перед Сухумом.

Также абхазские энергетики подтвердили слова Гунбы об обеспечении республике российским электричеством 20 часов в сутки в ближайшей перспективе. С понедельника свет в Абхазии будет отсутствовать только два часа в ночное время и два часа в середине дня.

Напомним, что на протяжении почти двух недель Абхазия могла себе позволить электричество из России лишь в темное время суток, в то время как днем электроснабжение действовала не более 3 ч, из-за чего практически остановилась вся жизнь в республике.