Курорт Sea Breeze Агаларова в Узбекистане будет стоить $10 млрд

В Узбекистане на берегу живописного водохранилища появится крупный турцентр. Строить его собирается Эмин Агаларов, проект обойдется в $10 млрд.

На Чарвакском водохранилище в Узбекистане будет реализован крупный инвестиционный проект - туристический центр за $10 млрд.

Построить курорт предложил бизнесмен из Азербайджана Эмин Агаларов, президент Шавкат Мирзиеев поддержал инициативу. Проект оценивает в $10 млрд и будет включать гостиницы, пляжи и зоны отдыха, кафе и рестораны, модные магазины.

Также в рамках реализации Sea Breeze Uzbekistan через залив водохранилища перекинут мост, а сам курорт станет не только местом отдыха, но и точкой для проведения различных фестивалей.