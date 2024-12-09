Вестник Кавказа

Курорт Sea Breeze Агаларова в Узбекистане будет стоить $10 млрд

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане на берегу живописного водохранилища появится крупный турцентр. Строить его собирается Эмин Агаларов, проект обойдется в $10 млрд.

На Чарвакском водохранилище в Узбекистане будет реализован крупный инвестиционный проект - туристический центр за $10 млрд.

Построить курорт предложил бизнесмен из Азербайджана Эмин Агаларов, президент Шавкат Мирзиеев поддержал инициативу. Проект оценивает в $10 млрд и будет включать гостиницы, пляжи и зоны отдыха, кафе и рестораны, модные магазины.

Также в рамках реализации Sea Breeze Uzbekistan через залив водохранилища перекинут мост, а сам курорт станет не только местом отдыха, но и точкой для проведения различных фестивалей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1295 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Авиалайнеры из Кувейта будут летать в Ташкент чаще

Авиалайнеры из Кувейта будут летать в Ташкент чаще

Россия и Казахстан упростят туры на Байконур

Россия и Казахстан упростят туры на Байконур

Поток туристов в Узбекистан вырос почти на 19% за год

Поток туристов в Узбекистан вырос почти на 19% за год

Отдых в Турции выбрали большинство россиян по итогам 2024 года

Отдых в Турции выбрали большинство россиян по итогам 2024 года

Армения и Иран будут развивать туризм

Армения и Иран будут развивать туризм

Турция осталась приоритетным направлением россиян на новогодние праздники

Турция осталась приоритетным направлением россиян на новогодние праздники

Агаларов предложил Мирзиееву построить международный турцентр на Чарваке

Агаларов предложил Мирзиееву построить международный турцентр на Чарваке

Отказ от &quot;все включено&quot; станет катастрофой для туризма в Турции

Отказ от "все включено" станет катастрофой для туризма в Турции

Узбекистан унифицирует туристическую сферу

Узбекистан унифицирует туристическую сферу

Туристический маршрут свяжет два живописных озера в Казахстане и Китае

Туристический маршрут свяжет два живописных озера в Казахстане и Китае

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы