Агаларов предложил Мирзиееву построить международный турцентр на Чарваке

На берегу Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Узбекистана вырастет крупный туристический центр Sea Breeze Uzbekistan, который на инвестиции построит в стране азербайджанский бизнесмен Эмин Агаларов.

Узбекистан станет популярной во всем мире туристической локацией, если построит на берегу Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе международный туристический центр, рассказал на встрече с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым азербайджанский бизнесмен Эмин Агаларов: Мирзиеев ознакомился с концепцией проекта и поддержал его.

Планируется, что возведет туристический центр Sea Breeze Uzbekistan компания Агаларовых и другие крупные инвесторы, передает Podrobno.uz.

В состав международного комплекса войдут гостиницы, коттеджи и жилые комплексы, зоны отдыха, пляжи, спортплощадки, а также сеть магазинов под международными брендами, рестораны и сервисные пункты, а для удобства отдыхающих будет построен мост через залив.

Также благодаря современным концертным площадкам здесь можно будет проводить крупные международные фестивали, концерты и культурные мероприятия.

Президент Узбекистана поручил создать рабочую группу во главе с премьер-министром для решения правовых и инфраструктурных вопросов нового проекта, который будет реализован поэтапно с учетом мирового опыта.

Напомним, Чарвакское водохранилище раскинулось в живописном горном Бостанлыкском районе страны и привлекает к себе массу туристов в любое время года: здесь уже работают 59 новых туристических объектов на 13 тысяч мест размещения.