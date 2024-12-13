Вестник Кавказа

Мировые лидеры направили Ильхаму Алиеву поздравления

Мировые лидеры направили Ильхаму Алиеву поздравления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько мировых лидеров направили поздравительные письма президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения. Среди них, лидер Китая Си Цзиньпин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил поздравительные письма от нескольких мировых лидеров в связи с днем рождения, который пройдет 24 декабря.

Поздравление направил глава КНР Си Цзиньпин. В нем он отметил важность развития отношений Азербайджана и Китая.

«Сторонами были достигнуты значительные результаты в рамках высококачественного совместного строительства «Одного пояса, одного пути». В июле текущего года мы объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, открыв тем самым новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений»

- Си Цзиньпин

Также поздравительное письмо направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, где подчеркнул роль Ильхама Алиева в укреплении роли Азербайджана в качестве лидера тюркского мира и в проведении COP29 в Баку.

«С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Баку. Высоко ценю нашу дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках»

- Александр Лукашенко

Свои поздравления также передал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«Убежден, что традиционно дружественные туркмено-азербайджанские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов»

- Сердар Бердымухамедов

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