Мировые лидеры направили Ильхаму Алиеву поздравления

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил поздравительные письма от нескольких мировых лидеров в связи с днем рождения, который пройдет 24 декабря.
Поздравление направил глава КНР Си Цзиньпин. В нем он отметил важность развития отношений Азербайджана и Китая.
«Сторонами были достигнуты значительные результаты в рамках высококачественного совместного строительства «Одного пояса, одного пути». В июле текущего года мы объявили о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства, открыв тем самым новую страницу в истории развития китайско-азербайджанских отношений»
- Си Цзиньпин
Также поздравительное письмо направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, где подчеркнул роль Ильхама Алиева в укреплении роли Азербайджана в качестве лидера тюркского мира и в проведении COP29 в Баку.
«С теплотой вспоминаю недавнюю встречу с Вами в Баку. Высоко ценю нашу дружбу и доверительные личные отношения, взаимную поддержку и открытый конструктивный диалог на различных площадках»
- Александр Лукашенко
Свои поздравления также передал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
«Убежден, что традиционно дружественные туркмено-азербайджанские отношения, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия, будут и далее развиваться и укрепляться во благо наших народов»
- Сердар Бердымухамедов