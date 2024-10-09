Шуша сегодня примет еще 200 жителей

В город Шуша в Карабахе сегодня вернутся более 200 человек. Переселение осуществляется в рамках программы Большое возвращение, действующей на освобожденных территориях Азербайджана.

Численность населения города Шуша увеличится сегодня - в родной город вернется 51 азербайджанская семья - 208 человек.

Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в восстановленный город. Автомобильная колонна выехала из Гарадагского района Баку.

На сегодняшний день в освобожденных от оккупантов Карабахе и Восточном Зангезуре живут порядка 30 тыс человек, это вернувшиеся в родные места жители, а также люди, занятые в работах по восстановлению населенных пунктов и необходимой для комфортной жизни на этих территориях инфраструктуры.