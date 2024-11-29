Клаус Юргенс: Мир должен больше знать об Азербайджане

Марина Лагутина

В Баку проходит II Международная конференция Общины Западного Азербайджана "Право на возвращение – обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". На ее полях корреспондент "Вестника Кавказа" Марина Лагутина поговорила с политаналитиком Economyfirst Limited (Лондон) Клаусом Юргенсом о международных позициях Азербайджана.

- Мистер Юргенс, как вы оцениваете значение сегодняшней конференции?

- Во-первых, спасибо организаторам за приглашение. Для меня большая радость и честь здесь быть. Мне кажется, конференция очень своевременная, у нее хорошая тема: мирное возвращение западных азербайджанцев на родину, в Армению. Она полностью соответствует международному законодательству и конвенциям. Речь о документах не только ООН, поскольку здесь применим куда более широкий подход, например, по защите прав человека. Права человека – общемировая ценность.

В случае изгнания азербайджанцев из Армении мы видим явное нарушение прав человека. Международное сообщество все время говорит о защите прав человека, и теперь у него есть реальная возможность поддержать Азербайджан и западных азербайджанцев. Делать это нужно не отталкивая Армению или оказывая на нее давление, а подходить с другой стороны: сделать Армению частью этого процесса за счет продвижения в ней права на возвращение западных азербайджанцев. Успех должен быть достигнут за счет усилий двух сторон и основан на международных конвенциях. Мне кажется, так и будет.

- Чему посвящен ваш доклад на конференции?

- Я буду говорить именно о стратегии продвижения интересов – как такую стратегию мог бы реализовать Азербайджан. Я только что ознакомился с исследованием, которое было опубликовано два дня назад здесь, в Баку, и в нем задается вопрос: почему азербайджанцы не живут в современной Армении? Такие исследования – идеальный инструмент для убеждения европейской публики, заинтересованных сторон, политиков и СМИ. Общество никогда ничего не забывает. Со временем придется работать не только с Европой, но и США – и потому вопрос возвращения азербайджанцев в Армению должен стать частью более широкой стратегии лоббирования, позитивного продвижения интересов Азербайджана за рубежом. Мне кажется, Азербайджан сейчас все делает правильно, в том числе организуя подобные конференции.

- Мы знаем, что армянское лобби в западных странах сильное и активное, а азербайджанское – очень небольшое. На ваш взгляд, как это можно изменить?

- Я думаю, что в прошлом, хотя Азербайджан и был на правильной стороне истории, Баку очень часто упускал из виду тот факт, что иногда необходимо заявлять о себе за рубежом, а не только у себя дома. Для этого нужны время, силы и деньги. Необходимо создавать целую сеть не только азербайджанских лоббистов, но и международных сторонников Баку.

Лоббизм в целом принято считать негативным явлением, но для меня это не так. Как явление он появился очень много десятилетий назад. Есть парламент, где пределами зала пленарных заседаний есть кабинеты и коридоры. Также раньше здания строили не из стали, а из камня и ставили опорные колонны, на которых держались своды. Можно постоять рядом с одной из таких колонн, поговорить с кем-то, задать вопросы, а затем вернуться на заседание. Лоббирование в этом и состоит: у тебя есть свои доводы и цели, и ты хочешь кого-то убедить в их важности. В этом нет ничего плохого.

К сожалению, некоторые политические и медийные круги в Европе и в Северной Америке, участвуют в негативном антиазербайджанском лоббировании, исходя из собственных интересов. Из-за отсутствия ответа со стороны Азербайджана довольно часто европейцы и американцы, постоянно слыша только "Армения права, Азербайджан не прав", начинают в это верить.

То есть уже давно существует потребность в более активном азербайджанском лоббировании. И в последние годы Азербайджан стал этим заниматься. К примеру, только что завершилась сессия Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 – она была замечательным инструментом продвижения интересов. Азербайджан поднял значимые для других государств темы, включая зеленую энергию и помощь небольшим островным государствам, которые находятся на грани исчезновения из-за повышения уровня воды. Многие в мире понятия не имели, что Азербайджан занимается этим вопросом и достиг определенных успехов. Азербайджан прекрасно воспользовался возможностью, чтобы рассказать о себе и своих достижениях входе COP29.

COP29 завершилась, но лоббирование не должно останавливаться. Сегодня Баку принимает конференция о правах западных азербайджанцев, и после ее завершения процесс продвижения азербайджанских интересов тоже должен продолжаться. Нужно постоянно общаться с иностранной прессой, с заинтересованными лицами, с политиками и гражданским обществом, поскольку не-азербайджанцы по-прежнему недостаточно знают об Азербайджане. Я думаю, ситуация может измениться, более того, я крайне оптимистично настроен по этому вопросу.

- В каких еще событиях в Азербайджане вы участвовали?

- Летом я участвовал в Международном медиа-форуме в Шуше. До сих пор другие участники, в том числе мой коллега из США, говорят мне, что мероприятие было замечательное. Также они отмечают, что раньше ничего не знали о том, что происходит в Карабахе после войны, поскольку ни от кого об этом не слышали. А летом они сами все увидели собственными глазами, побывали на старых местах сражений, на Джыдыр дюзю, у крутого ущелья, откуда была освобождена Шуша. Чем больше американских и европейских коллег увидят все своими глазами, тем больше шансов, что ситуация изменится.

Сегодняшняя конференция – хороший пример в этом плане. Люди послушают доклады и, наверное, скажут: "А мы и не знали, что есть беженцы из Армении. Никто нам не говорил, ни СМИ, ни политики. Мы слышим только вторую сторону, которая все время говорит, что Азербайджан не прав".

- По вашей оценке, каковы перспективы мира на Южном Кавказе?

- В первую очередь я хочу сказать, что уверен: Азербайджан не планирует подвергать сомнению территориальную целостность Армении. Такого вопроса в повестке дня нет. Право безопасного возвращения азербайджанских беженцев на родину не представляет угрозы для современной Армении. Наоборот, оно дает Армении возможность представить себя в качестве защитника прав человека. Возможно, однажды два государства будут сотрудничать более тесно, и тогда возникнет более позитивное состояние всего региона.

В самом деле, почему бы не подумать о региональном подходе к созданию и поддержанию мира? В конце концов, контакты с политического уровня со временем перейдут в экономическую сферу, возможно, в энергетику, в связи между представителями гражданского общества. Имея мир, можно получить процветающий регион. Как только регион начнет процветать, больше не будет угроз безопасности. Таково мое оптимистическое мнение.