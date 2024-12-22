Шуша получила первую АЗС от SOCAR

Нефтяная госкомпания SOCAR установила первую автозаправочную станцию в азербайджанском городе Шуша. Она также оборудована зарядкой для электромобилей.

В освобожденном от армянской оккупации городе Шуша в Азербайджане появилась первая автозаправочная станция от нефтяной госкомпании SOCAR. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Новая АЗС оборудована тремя топливораздаточными колонками и находится на одной из самых загруженных дорог региона Шуша-Ханкенди-Лачын. Владельцы электрокаров также могут подзарядить свое авто на шушинской АЗС, так как там соорудили специальную станцию.

С началом работы новой автозаправочной станции число АЗС от SOCAR в районе Карабаха и Восточного Зангезура достигло 9. Всего по Азербайджану компания имеет 69 станций.