Строительство автодороги Ахмедбейли-Шуша почти завершено

Создание транспортной магистрали до Шуши в Азербайджане близится к финалу. Протяженность новой дороги составляет чуть более 80 км.
Дорогу Ахмедбейли-Физули-Шуша в Азербайджане готовятся ввести в эксплуатацию, строительные работы близки к завершению.
Сообщается, что первые 48 км транспортной артерии построены с 6 полосами, еще около 34 км дороги являются четырехполосной магистралью.
Специалисты сейчас выполняют работы по укладке асфальтового покрытия.
Отметим, что протяженность новой дороги почти на 20 км меньше старой. Длина строящейся магистрали составляет чуть более 80 км.