Азербайджан вдвое нарастил поставки газа в Болгарию

В Баку заявили, что в 2024 году поставки газа в Болгарию увеличились в два раза. Сегодня Азербайджан экспортирует газ в 12 стран Европы.

Азербайджанский посол в Софии Гусейн Гусейнов рассказал об увеличении поставок газа в Болгарию. Он заявил, что экспорт энергоресурсов в 2024 году удвоился.

Дипломат отметил, что общий объем поставок азербайджанского газа в европейскую страну в прошедшем году составил 2 млрд кубометров.

Он подчеркнул, что Баку поставляет газ по ценам, которые ниже, чем стоимость газа SOCAR на рынке. Сегодня Азербайджан удовлетворяет большую часть потребностей Болгарии в газе.

Посол также напомнил, что в 2013 году Баку и София заключили 25-летний контракт на ежегодный экспорт в Болгарию 1 млрд кубометров газа. Поставки были увеличены по запросу импортера.

Гусейнов сообщил, что наращивание экспорта газа в Болгарию началось после энергокризиса в этой стране. Он подчеркнул, что промышленность Болгарии зависит от природного газа.

Кроме того, глава дипмиссии напомнил о подписанном между Баку и Евросоюзом меморандуме о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

Посол заявил, что Азербайджан изначально рассчитывал на экспорт 10 млрд кубометров газа по Трансадриатическому газопроводу. Он добавил, что поставки возросли с учетом сложившейся в регионе ситуации.

По словам дипломата, экспорт энергоносителей из Азербайджана в Европу в 2024 году составил примерно 13 млрд кубометров. Сегодня Баку поставляет газ в 12 стран ЕС.

Гусейнов заключил, что Болгария благодаря развитой внутренней газотранспортной сети является для Азербайджана важной страной с точки зрения транзита поставок газа.