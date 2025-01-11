Вестник Кавказа

Поставки азербайджанского газа в Болгарию возобновились

Поставки азербайджанского газа в Болгарию возобновились
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Болгария снова начала получать азербайджанский газ после почти двухнедельного перерыва, связанного с техническими проблемами на месторождении "Шахдениз" в Каспийском море. "Голубое топливо" из Азербайджана стало поступать накануне

Азербайджан восстановил поставки газа Болгарии, об этом рассказали в компании "Булгаргаз".

В ее заявлении говорится, что ранее Баку направил болгарской стороне уведомление о возникновении технических неполадок, из-за которых Азербайджан был вынужден временно прекратить поставки газа болгарским потребителям, – это произошло 7 января.

"В воскресенье, 19 января возобновились поставки природного газа для компании "Булгаргаз" в рамках долгосрочного контракта с Азербайджаном"

– Булгаргаз

В компании заверили, что во время этого почти двухнедельного периода все клиенты получали оговоренные объемы газа. Чтобы выполнить свои обязательства, оператор прибегал к разным источникам, включая импорт СПГ из Турции и Греции.

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