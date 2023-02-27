Добыча на месторождении Шахдениз возобновилась в Азербайджане

Компания BP (Великобритания), оператор газоконденсатного месторождения Шахдениз, приступила к добыче с платформы Shah Deniz Alpha после полуторанедельной паузы. Об этом поведали в компании BP Azerbaijan.
"С вечера 18 января возобновилась добычу с платформы Shah Deniz Alpha. Этому предшествовало полное разрешение технической проблемы с подводным трубопроводом для экспорта конденсата между данной платформой и Сангачальским терминалом"
– пресс-служба компании
Там обратили внимание на то, что сейчас происходит постепенное наращивание производственных и экспортных операций с данной платформы. На полное восстановление понадобится несколько дней.
"Мы продолжаем тесно сотрудничать с SOCAR и другими партнерами, координируя наши планы и деятельность с ними"
– компания BP Azerbaijan
Напомним, неполадки на трубопроводе были выявлены 7 января. На время проведения ремонтных работ добыча с платформы SDA прерывалась. В частности, это привело к заморозке газовых поставок в Болгарию.