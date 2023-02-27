Вестник Кавказа

Добыча на месторождении Шахдениз возобновилась в Азербайджане

Добыча на месторождении Шахдениз возобновилась в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане устранили неисправность, приведшую к остановке добыче с платформы SDA. После полутора недель просто добыча возобновилась.

Компания BP (Великобритания), оператор газоконденсатного месторождения Шахдениз, приступила к добыче с платформы Shah Deniz Alpha после полуторанедельной паузы. Об этом поведали в компании BP Azerbaijan.

"С вечера 18 января возобновилась добычу с платформы Shah Deniz Alpha. Этому предшествовало полное разрешение технической проблемы с подводным трубопроводом для экспорта конденсата между данной платформой и Сангачальским терминалом"

– пресс-служба компании

Там обратили внимание на то, что сейчас происходит постепенное наращивание производственных и экспортных операций с данной платформы. На полное восстановление понадобится несколько дней.

"Мы продолжаем тесно сотрудничать с SOCAR и другими партнерами, координируя наши планы и деятельность с ними"

– компания BP Azerbaijan

Напомним, неполадки на трубопроводе были выявлены 7 января. На время проведения ремонтных работ добыча с платформы SDA прерывалась. В частности, это привело к заморозке газовых поставок в Болгарию.

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