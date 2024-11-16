Скорое возобновление поставок азербайджанского газа анонсировали в Болгарии

Болгария может снова начать получать газ из Азербайджана уже в среду 15 января, рассказали в "Булгаргаз".
Такую информацию предоставило Болгарское телеграфное агентство.
Поставки газа в Болгарию из Азербайджана были приостановлены 7 января. Планировалось, что они снова стартуют 11 января. Но накануне стало известно о технической проблеме на трубопроводе, по которому конденсат с платформы Shah Deniz Alpha поступает на Сангачальский терминал в Гарадагском районе Баку. Он, в свою очередь, служит точкой, откуда начинаются экспортные трубопроводы.
Стоит отметить, что в субботу сербский президент Александр Вучич заявил, что азербайджанская сторона предупредила Белград о временной приостановке поставок. Предполагалось, что Сербия останется без 1,7 млн кубометров газа в сутки. Позже датой возобновления поставок в эту страну было названо также 15 января. Однако накануне тот же Вучич рассказал, что, несмотря на технические проблемы, азербайджанская сторона нашла возможность не останавливать прокачку. Глава Сербии выразил Баку, и лично президенту Ильхаму Алиеву, благодарность в связи с этим. Помимо этого, сербский лидер уточнил, что в самом скором времени состоится официальный визит азербайджанского лидера в Сербию.