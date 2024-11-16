Вестник Кавказа

Скорое возобновление поставок азербайджанского газа анонсировали в Болгарии

Скорое возобновление поставок азербайджанского газа анонсировали в Болгарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газ из Азербайджана будет снова поступать в Болгарию уже послезавтра, такие сроки озвучили в компании "Булгаргаз". Ранее к той же самой дате привязали и восстановление поставок азербайджанского газа в Сербию, однако в этом случае поставки не прекращались.

Болгария может снова начать получать газ из Азербайджана уже в среду 15 января, рассказали в "Булгаргаз".

Такую информацию предоставило Болгарское телеграфное агентство.

Поставки газа в Болгарию из Азербайджана были приостановлены 7 января. Планировалось, что они снова стартуют 11 января. Но накануне стало известно о технической проблеме на трубопроводе, по которому конденсат с платформы Shah Deniz Alpha поступает на Сангачальский терминал в Гарадагском районе Баку. Он, в свою очередь, служит точкой, откуда начинаются экспортные трубопроводы.

Стоит отметить, что в субботу сербский президент Александр Вучич заявил, что азербайджанская сторона предупредила Белград о временной приостановке поставок. Предполагалось, что Сербия останется без 1,7 млн кубометров газа в сутки. Позже датой возобновления поставок в эту страну было названо также 15 января. Однако накануне тот же Вучич рассказал, что, несмотря на технические проблемы, азербайджанская сторона нашла возможность не останавливать прокачку. Глава Сербии выразил Баку, и лично президенту Ильхаму Алиеву, благодарность в связи с этим. Помимо этого, сербский лидер уточнил, что в самом скором времени состоится официальный визит азербайджанского лидера в Сербию.

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