Иностранные парламентарии посетили Карабах

Прибывшие в Баку для участия в Международной парламентской конференции депутаты иностранных государств посетили сегодня Физули, Шушу, Ханкенди и Ходжалы в рамках ознакомительной поездки по освобожденному от оккупации Карабаху. Они узнали факты о годах армянской оккупации этих территорий и познакомились с процессом послевоенного восстановления Карабаха.

В рамках организованной в Милли Меджлисе Азербайджана Международной парламентской конференции "Парламентаризм: традиции и перспективы" сегодня состоялась масштабная ознакомительная поездка иностранных участников по освобожденным азербайджанским землям.

В поездке гостям сопутствовали депутаты Милли Меджлиса, включая экс-посла в РФ, депутата от Шуши Полада Бюльбюль оглы.

Визит в Карабах начался с Международного аэропорта Физули, после чего иностранным парламентариям были представлены последствия трех десятилетий оккупации Физули армянскими войсками, разрушившими город до основания. Также они смогли осмотреть первые восстановленные кварталы города, где уже живут вернувшиеся на родину физулинцы.

Затем международные гости отправились в культурную столицу Азербайджана – город Шуша. Там они узнали о шушинской истории от основания города до его освобождения 8 ноября 2020 года, положившего конец Карабахской войне. Было подчеркнуто, что Шуша, ее исторические памятники и жилые кварталы восстанавливаются под постоянным личным контролем президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Парламентариям были представлены монументы поэтессы Хуршидбану Натаван, певца Бюльбюля и композитора Узеира Гаджибейли, пострадавшие из-за вандализма армянских оккупантов: они были расстреляны после захвата города и проданы на металлолом – однако Баку удалось их выкупить через Грузию, и теперь они вновь стоят в Шуше, напоминая о годах оккупации.

Спускаясь от Шуши к Ханкенди, международные гости посетили источник Иса Булагы и родник Хан гызы. В Ханкенди они прибыли на центральную площадь и познакомились с открытым в этом году Карабахском университетом.

Последним пунктом поездки стал город Ходжалы, где иностранные парламентарии были проинформированы о массовых убийствах азербайджанцев, совершенных армянскими националистами в ночь на 26 февраля 1992 года. Также они осмотрели строящиеся в Ходжалы объекты.