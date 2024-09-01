Вестник Кавказа

Ярмарки труда организуют в Шуше и Лачине

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Шуше и Лачине проведут ярмарки труда. Они состоятся при поддержке спецпредставительств президента Азербайджана. Будет представлено более 400 вакансий.

Агентство занятости при Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана проведет ярмарки труда в Шушинском и Лачинском районах, пишет пресс-служба ведомства.

Они будут организованы при поддержке спецпредставительств президента Азербайджана. Ярмарки состоятся 15 и 16 октября.

Отмечается, что жителям представят свыше 400 вакансий по различным направлениям от более чем 42 предприятий.

Помимо этого, участникам ярмарок предоставят подробную информацию об активных программах занятости Агентства.

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