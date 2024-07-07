В Шушу возвращаются еще 16 семей бывших вынужденных переселенцев

В освобожденной от армянской оккупации красавице-Шуше сегодня праздник – в родной город возвращается очередная группа вынужденных переселенцев, а это 60 ее новых жителей.

Сегодня население Шуши, которая по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева была заново отстроена после армянской оккупации, станет больше на 60 человек – в город возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев из 16 семей.

Все они сегодня утром выехали в родной город из Гарадагского района города Баку, передает Trend.

В заново отстроенном городе, жемчужине Азербайджана и колыбели целого пласта азербайджанской культуры и родины мастеров искусств страны, становится людно – с прибытием новых горожан население Шуши составит внушительных 220 семей или 823 человек.

Напомним, 19 сентября в обновленном городе с визитом побывал президент Азербайджана Ильхам Алиев – он открыл здесь новую достопримечательность - Площадь флага, а также принял участие в открытии восстановленного после оккупации дома-музея легендарного азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.