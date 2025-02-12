Азербайджан призвал Россию признать Ходжалинскую трагедию геноцидом

33 года назад, 26 февраля 1992-го, было совершено жесточайшее преступление Карабахской войны. Этот день стал самой тяжелой, трагической страницей в истории азербайджанского народа. Сегодня в посольстве Азербайджана в Москве вспоминали жертв Ходжалинской трагедии.

33 года назад армянские вооруженные формирования атаковали азербайджанский город Ходжалы, убив 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, 8 семей было полностью уничтожено, 25 детей лишились обоих родителей, а 130 детей – одного из родителей. Еще 1275 жителей Ходжалы были взяты в заложники. О судьбе 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего неизвестно.

В 1994 году общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев объявил 26 февраля Днем Ходжалинского геноцида. С тех пор каждый год во всех странах, где есть дипломатические миссии или общины Азербайджана проходят Дни памяти.

Открывая вечер памяти, посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев заявил:

Это кровавая трагедия, это геноцид, который был совершен против мирного населения… Это не только одна из самых кровавых страниц нашей истории, но это еще и уникальное по своей сути преступление: в истории мало случаев, когда инициаторы преступления открыто признают свою ответственность за совершенные действия.

Мустафаев процитировал книгу «Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной» Томаса де Ваала, в интервью которому бывший президент Армении Серж Саргсян сказал:

До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип…

По словам посла, это признание было сделано в тот период, когда «армянское военное руководство выходило на вершину своего триумфа, когда они были полностью уверены в своей безнаказанности, в том, что ответственность за совершенное не наступит никогда».

Рахман Мустафаев также заявил, что сейчас появляются новые свидетельства того, что это была политика Армении в отношении азербайджанского народа. Он сослался на выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, видеокадры которого недавно распространись в интернете. В июле 2023 года, выступая перед военными формированиями Армянского общенационального движения, Тер-Петросян сказал буквально следующее:

Армения и Карабах полностью очистились от других наций… Это была 600-летняя проблема. Ее значение армянский народ будет ощущать еще 600 лет… Если сегодня в Армении было бы 170 тысяч людей других национальностей, которые были здесь до 1988 года, то сегодня у нас не было бы государства. Мы были бы не в состоянии защитить наши северные и восточные районы, защищать район Севана. Более того, мы бы получили тут новые проблемы. В трех районах азербайджанцы составляли большинство – это Варденис, Масис и Амасья. Они составляли огромное количество в Зангезурском поясе. И эта проблема сегодня решена. Это не пришло к нам с небес как подарок. Эту проблему решило наше Движение.

В этой связи Рахман Мустафаев акцентировал внимание на том, что произошедшее в Ходжалы - не какое-то отдельное событие, не какой-то эпизод, не какая-то случайность, а отражение идеологии Армянского государства:

Когда мы говорим о геноциде, то имеем ввиду, что физическое уничтожение населения сопровождалось также культурным геноцидом, то есть на оккупированной территории уничтожались культурные и исторические памятники - все то, что говорило об историческом и культурном, этническом присутствии азербайджанского населения, народа, нации, этноса на этой территории.

Долгое время умалчивались факты преступления, которое было совершено против азербайджанского народа. С целью прорвать информационную блокаду была инициирована кампания ”Справедливость для Ходжалы”, которая оказалась достаточно результативной. Парламенты 18 стран мира осудили это как преступление против человечности, многие международные организации также приняли соответствующие резолюции. Парламентская Ассамблея Совета Европы, которая редко обращала внимание на проблемы азербайджанского народа, выступила с осуждением этого геноцида и с призывом к другим международным организациям дать соответствующую характеристику и правовую оценку этим событиям.

Посол выразил надежду на то, что в процессе признания ходжалинских событий геноцидом свою роль сыграет российская общественность.

Рахман Мустафаев напомнил, что в мае 2024 года первая группа перемещенных лиц вернулась в Ходжалы:

То есть мы отмечаем День памяти освобожденного, свободного Ходжалы.

Доктор исторических наук, профессор МГИМО Станислав Чернявский:

Сегодня очень грустный день, день памяти невинно погибших людей, которых уничтожили агрессивно настроенные наемники, террористы. Три десятилетия азербайджанский народ со слезами на глазах вспоминал эту страшную трагедию, задаваясь вопросами: когда, наконец, восторжествует справедливость, когда же, наконец, эти люди будут наказаны.

Гейдар Алиевич Алиев использовал любую возможность для того, чтобы дипломатическим путем решить этот вопрос. Каждая встреча с иностранными делегациями, каждая поездка на международный форум обязательно включала в себя обсуждение карабахского вопроса. Многое было сделано. Но, к большому сожалению, дипломатия оказалась бессильной. То, что говорилось о справедливости воплощалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи, резолюциях ОБСЕ, которые, к большому сожалению, никто не выполнял... Сейчас справедливость восстановлена. В первую очередь, конечно, в этом заслуга президента Ильхама Гейдаровича Алиева и всего азербайджанского народа. В этот скорбный день мы отдаем дань памяти погибшим, но хочется также поздравить азербайджанский народ с завершением этой операции, с возвращением оккупированных земель в лоно Азербайджана

- Станислав Чернявский.