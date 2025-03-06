Вестник Кавказа

Азербайджан проделал огромную работу по планированию освобожденных территорий

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане завершилась разработка генпланов восьми городов и 90 сел страны, освобожденных от армянской оккупации – в них продолжает прибывать население.

Власти Азербайджана завершили разработку генеральных планов восьми городов Азербайджана, освобожденных от оккупации, рассказал сегодня в кулуарах XII Глобального Бакинского форума председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

"Завершено планирование 90 сел. Сегодня на этих территориях проживает в общей сложности около 30 тысяч человек"

- Анар Гулиев

При планировании их территорий применяется уникальная модель восстановления. Параллельно с этим идет их активное заселение - на этих территориях уже живут три тысячи семей вынужденных переселенцев, - добавил он, передает Trend.

Напомним, за 4 года Азербайджан выделил почти 18 млрд манатов (около $10,5 млрд) на возрождение Карабаха и Восточного Зангезура, рассказал сегодня премьер-министр страны Али Асадов. Он отметил, что только за один 2024 год размер инвестиций в возрождение территорий составил 5,3 млрд манатов. В текущем году на восстановительные работы направят 4 млрд манатов.

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