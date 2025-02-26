Возвращение в села Кенгерли и Хыдырлы Агдамского района состоится в этом году – Ильхам Алиев

Бывшие переселенцы в 2025 году смогут вернуться еще в несколько сел Агдамского района, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Агдамцы в нынешнем году смогут вернуться еще в два населенных пункта. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня на встрече с жителями, которые были переселены в новые квартиры в селе Сарыджалы Агдамского района.

Глава государства подчеркнул, что Сарыджалы стал уже 13-м населенным пунктом, куда возвращаются бывшие переселенцы. Он обратил внимание на то, что аналогичные условия будут обеспечены для всех переселенцев.

"Первый населенный пункт после освобождения Агдамского района от оккупации предоставляется в распоряжение бывших переселенцев"

– Ильхам Алиев

Президент отметил, что в 2025 году агдамцы возвратятся и в другие села Агдамского района, в частности, в Кенгерли и Хыдырлы.

В других населенных пунктах, добавил он, идут строительные работы.

"Естественно, город Агдам отстраивается с нуля, реконструируется, и он станет одним из красивейших городов нашей страны"

– Ильхам Алиев

Глава государства напомнил, что после деоккупации был сдан в эксплуатацию ряд важных инфраструктурных объектов, первоочередную значимость среди которых имеют дороги. Так, была реконструирована дорога Агдам-Барда, ведется строительство дороги Агдам-Ханкенди, которая также будет четырех полосной.

"Прокладывается железная дорога, наверное, она будет сдана в эксплуатацию в этом году. То есть до Агдама можно будет легко добраться по железной дороге. Строится вокзальный комплекс"

– Ильхам Алиев