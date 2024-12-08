В Шуше заработало новое почтовое отделение

Почтовые услуги для жителей восстановленного после армянской оккупации города Шуша в Карабахе стали доступнее – в городе заработало новое почтовое отделение национального почтового оператора Азербайджана ООО "Азерпочт" по улице Зафар, сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Почтовое отделение с индексом AZ5800 разместилось в Центре государственных услуг, передает Trend.
В новом почтовом отделении для жителей года будет доступен весь спектр почтовых услуг - отправка писем, телеграмм и посылок, также здесь можно будет оплатить коммунальные платежи, квитанции и другие финансовые документы.
Почтовое отделение будет работать без выходных с 09:00 до 17:00, только в воскресенье его рабочий день будет сокращен до 16:00.
В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах продолжается оказание почтовых услуг населению. открыло свой следующий почтовый пункт в городе Шуша.