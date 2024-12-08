В Шуше заработало новое почтовое отделение

В освобожденной от армянской оккупации и восстановленной красавице Шуше в Азербайджане открылось новое почтовое отделение национального почтового оператора "Азерпочт" – оно будет без выходных работать на улице Зафар.

Почтовые услуги для жителей восстановленного после армянской оккупации города Шуша в Карабахе стали доступнее – в городе заработало новое почтовое отделение национального почтового оператора Азербайджана ООО "Азерпочт" по улице Зафар, сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Почтовое отделение с индексом AZ5800 разместилось в Центре государственных услуг, передает Trend.

В новом почтовом отделении для жителей года будет доступен весь спектр почтовых услуг - отправка писем, телеграмм и посылок, также здесь можно будет оплатить коммунальные платежи, квитанции и другие финансовые документы.

Почтовое отделение будет работать без выходных с 09:00 до 17:00, только в воскресенье его рабочий день будет сокращен до 16:00.

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах продолжается оказание почтовых услуг населению. открыло свой следующий почтовый пункт в городе Шуша.