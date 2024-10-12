В город Шуша возвращаются почти 200 человек

Процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории Азербайджана продолжается. Сегодня в Шушу переезжают почти 200 человек.

В восстановленный город Шуша в Карабахском экономическом районе Азербайджана сегодня возвращаются семьи бывших вынужденных переселенцев.

Колонна автомобилей с переезжающими в город гражданами Азербайджана отправилась этим утром из Гарадагского района Баку. Всего в Шушу сегодня вернутся 49 семей, это 191 человек.

На освобожденных от многолетней оккупации территориях в Карабахе и Восточном Зангезуре на данное время проживает около 30 тыс человек, это как вернувшиеся в родные места переселенцы, так и люди, занятые в работах по восстановлению инфраструктуры в населенных пунктах региона.