Около 20 исторических памятников восстановлены в Шуше

Порядка двух десятков исторических памятников восстановлены на сегодняшний день в Шуше – все они открыты для жителей города и тех, кто приезжает в Шушу.

Примерно двадцать исторических памятников восстановлены на данный момент в городе Шуша, рассказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Он напомнил, что накануне в Шуше открылся симпозиум под названием "Исламское архитектурное наследие города Шуша". Его организатором выступило Управление государственного историко-архитектурного заповедника города Шуша при поддержке ИСЕСКО. Симпозиум организован в рамках мероприятий, которые посвящены году "Шуша – культурная столица исламского мира 2024 года".

"В Шуше до сих пор полностью восстановлено около 20 исторических памятников, и они открыты для жителей и гостей города"

– Айдын Керимов

Спецпредставитель президента также рассказал о работах в селе Дашалты. По его словам, там уже практически достроена новая мечеть.

Керимов также напомнил, что на территории села Дашалты будет создано туристическое пространство. Частные инвесторы уже реализуют там проект. Он разместится на площади порядка 8 га, передает Trend.

Кроме того, спецпредставитель президента поведал о работе, которая была осуществлена в поселке Туршсу. Сейчас там строятся первые 50 домов из числа зданий, которые будут возведены по концепции проекта полностью обновленного села. Ключевая инфраструктура, по словам Керимова, полностью восстановлена и строится.

"Там тоже будет туристическое пространство, потому что поселок расположен в очень красивом месте. Думаю, что уже со следующего года будет обеспечено возвращение туда бывших вынужденных переселенцев"

– спецпредставитель президента