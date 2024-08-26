Вестник Кавказа

Музей Победы появится в Шуше

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Шуше появится музей Победы. Он будет возведен на Площади Флага. Там же построят торговый центр и концертно-зрительный зал.

Представитель Шушинского государственного заповедника Муслим Имранлы сообщил о возведении музея Победы на Площади Флага в Шуше.

Он напомнил, что 19 сентября площадь открыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Имранлы подчеркнул, что Площадь Флага станет источником гордости для каждого азербайджанца.

Сотрудник заповедника рассказал, что работы по реконструкции Площади в Шуше стартовали в мае текущего года. Имранлы отметил, что место окружено амфитеатром.

Он заявил, что общая площадь территории составляет почти 9,2 тыс кв м, площадь зеленых насаждение – примерно 3,7 кв м, а высота флагштока – 11,7 м.

"Большинство многолетних растений на этой территории были сохранены и интегрированы в проект. В ландшафтном дизайне использовались местные растения, в том числе платаны"

- Муслим Имранлы

Представитель добавил, что в соответствии с генпланом города вокруг Площади будут возведены музей Победы, торговый центр и концертно-зрительный зал.

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