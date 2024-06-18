Вестник Кавказа

Первый поезд отправился из Еревана в Батуми через Тбилиси

Отправление поезда Ереван-Батуми
© Фото: ЮКЖД. Отправление поезда Ереван-Батуми
Наводнение на севере Армении не помешало ЮКЖД по графику запустить поезд из Еревана в Батуми – пути были вовремя восстановлены. По дороге состав останавливается в Тбилиси.

Поезд маршрутом Ереван-Тбилиси-Батуми отправился в свой первый рейс в 2024 году, сообщили в ЮКЖД.

В компании уточнили, что движение было запущено точно в запланированную дату благодаря команде международных специалистов, которая смогла отремонтировать размытые майским наводнением пути.

"Это позволило начать летний график движения международных поездов с 24 июня, оправдав ожидания пассажиров"

– ЮКЖД

В компании добавили, что пассажиры уже купили порядка 1,5 тыс билетов.

Поезда будут ходить к черноморскому курорту через день. Добраться от Еревана до Батуми можно будет за 17,5 часов. Минимальная стоимость билета – 13 тыс драмов (более $30). Доступны разные степени удобства: от плацкарта до СВ.

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Отправление поезда Ереван-Батуми
© Фото: ЮКЖД. Отправление поезда Ереван-Батуми
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