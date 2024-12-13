В МЧС Абхазии сделали заявление в связи с энергетическим кризисом

В Абхазии большую часть дня нет света - по всей республике введены веерные отключения. На фоне этого в МЧС Абхазии предупредили население об опасности газовых баллонов, обогревателей и электрогенераторов.

В МЧС Абхазии напоминают, что нельзя устанавливать электрогенераторы и газовые баллоны в жилых помещениях, передает Sputnik.

Чтобы не получить отравление выхлопами, оборудование следует ставить в хорошо вентилируемом помещении или на балконе. Во избежание пожара, нельзя ставить генераторы или газовые плиты в помещениях, отделанных деревом и возле легковоспламеняющихся предметов, также нельзя использовать рядом с устройствами зажигалки и петарды.

Кроме того, обязательно нужно держать поблизости плиты или генератора огнетушитель.

Прежде чем включить обогреватель или газовую плиту, стоит удостовериться, что нет утечки газа, а шланг герметичен.

Приборы нельзя оставлять включенными без присмотра, поделились в МЧС республики.

Отключения света в Абхазии носят тотальный характер, электричество включают дважды на короткий промежуток - 1 час 20 минут.