Гостиничные бренды с мировым именем придут в Узбекистан

Гостиничный бизнес в Узбекистане стремительно развивается: в ближайшее время в республике должны открыться отели крупных мировых брендов.

В Узбекистане могут появиться отели крупных гостиничных брендов: Swissôtel, Sheraton, Ritz-Carlton, Novotel, Pullman, Marriott, ibis, Mercure. Об этом поведал лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Сообщается, что в республике ввели возвели объектов размещения на 24 тыс мест. Этого удалось достичь инвестициями на сумму в 6,5 трлн сумов.

В ближайшее время инвестиционные вложения должны достичь 10 трлн сумов, которые будут направлены на строительство новых гостиничных объектов.

Также в обозримой перспективе планируется строительство 25 туристических комплексов с торговыми функциями.