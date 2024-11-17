Вестник Кавказа

Гостиничные бренды с мировым именем придут в Узбекистан

Гостиничные бренды с мировым именем придут в Узбекистан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гостиничный бизнес в Узбекистане стремительно развивается: в ближайшее время в республике должны открыться отели крупных мировых брендов.

В Узбекистане могут появиться отели крупных гостиничных брендов: Swissôtel, Sheraton, Ritz-Carlton, Novotel, Pullman, Marriott, ibis, Mercure. Об этом поведал лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Сообщается, что в республике ввели возвели объектов размещения на 24 тыс мест. Этого удалось достичь инвестициями на сумму в 6,5 трлн сумов.

В ближайшее время инвестиционные вложения должны достичь 10 трлн сумов, которые будут направлены на строительство новых гостиничных объектов.

Также в обозримой перспективе планируется строительство 25 туристических комплексов с торговыми функциями.

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