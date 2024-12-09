В Ереване начались перебои в работе интернета

Телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги интернета в столице страны, сегодня вечером зафиксировали перебои со связью, особенно в центре Еревана.
Как полагают в компании OVIO, это связано с повреждением оптико-волоконных кабелей, которое произошло во время строительных работ, проводимых мэрией Еревана, передает Sputnik Армения.
То же предположили и в компании Ucom, отметив: диагностика линий показывает обрыв оптико-волоконных кабелей в центре столицы повреждены, пообещав максимально быстро решить проблему.
В еще одной ереванской компании, предоставляющей услуги глобальной сети, компании Viva, отметили, что они фиксировали перебои с интернетом еще накануне, но устранили все неполадки.
Сама мэрия армянской столицы "ушла в подполье" и на наши звонки пользователей не отвечает.
Сейчас ремонтно-восстановительные работы проводят сами специалисты компаний-провайдеров.