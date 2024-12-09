Вестник Кавказа

В Ереване начались перебои в работе интернета

В Ереване начались перебои в работе интернета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители столицы Армении сегодня ощутили весьма чувствительные перебои в работе глобальной сети интернет: армянские интернет-провайдеры обвинили в этом мэрию столицы, повредившую оптоволоконные кабели.

Телекоммуникационные компании, предоставляющие услуги интернета в столице страны, сегодня вечером зафиксировали перебои со связью, особенно в центре Еревана.

Как полагают в компании OVIO, это связано с повреждением оптико-волоконных кабелей, которое произошло во время строительных работ, проводимых мэрией Еревана, передает Sputnik Армения.

То же предположили и в компании Ucom, отметив: диагностика линий показывает обрыв оптико-волоконных кабелей в центре столицы повреждены, пообещав максимально быстро решить проблему.

В еще одной ереванской компании, предоставляющей услуги глобальной сети, компании Viva, отметили, что они фиксировали перебои с интернетом еще накануне, но устранили все неполадки.

Сама мэрия армянской столицы "ушла в подполье" и на наши звонки пользователей не отвечает.

Сейчас ремонтно-восстановительные работы проводят сами специалисты компаний-провайдеров.

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