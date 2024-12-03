Вестник Кавказа

Энергокризис 2024: ночью в Абхазии отключат интернет

Энергокризис 2024: ночью в Абхазии отключат интернет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии начинают серьезную борьбу с нелегальным майнингом, которая особенно важна на фоне нынешнего энергодефицита в республике. Руководство страны идет на крайние меры – отключение интернета.

Интернет в Абхазии может прекратить работу сегодня ночью – по крайней мере, с такой просьбой обратились власти республики к провайдерам, стало известно на заседании штаба по обеспечению энергобезопасности республики.

Структура была создана в рамках правительства республики. Сегодня штаб попросил провайдеров прекратить предоставление услуг интернета на ближайшую ночь. Предполагается, что интернет может пропасть в полночь и снова появиться в семь часов утра. Меру предлагается применить на всей территории Абхазии. Планируется, что она поможет противостоять вреду, который наносят майнеры-нелегалы.

Гендиректор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия рассказал, что майнинг-фермы забирают 40-45 мегаватт от всей энергосистемы республики. В год, по его словам, на создание криптовалюты уходит около 350 млн кВт•ч.

"Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается. Даже в такой тяжелой ситуации продолжается незаконный майнинг, что еще больше усугубляет кризис, из-за которого сегодня страдает все население страны"

– Джинджолия

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