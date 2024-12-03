Отключения света в Абхазии: закрыты школы и детсады

Чрезвычайное положение, которое сложилось в энергетике в Абхазии, отразилось на системе образования республики. Власти приняли решение со вторника на время закрыть школы и детские сады.

Дети в Абхазии в ближайшие дни, начиная с завтрашнего, не будут посещать школы и детские сады, рассказал и.о. абхазского премьер-министра Валерий Бганба.

По его словам, образовательные учреждения не будут работать на протяжении недели.

Позже глава Минпросвещения Инал Габлия уточнил, что школы и детсады не будут работать с 11 по 17 декабря включительно.

"Мы предлагаем взять дополнительный каникулярный период, оповестить наших учителей, директоров школ и колледжей, заведующих детскими дошкольными образовательными учреждениями, чтобы они взяли под контроль образовательный процесс и дети занимались дома"

– и.о. министра

Ране и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба рассказал, что отключения света не повлияют на процесс оказания медицинской помощи пациентам: он будет осуществляться независимо от подачи электричества, передает Sputnik Абхазия.

Госавтоинспекция Абхазии, рассказал ее начальник Дамей Авидзба, также будет работать без перерывов при новом графике подачи электричества.

Напомним, с сегодняшнего дня в Абхазии вступил в силу новый график отключений света. Поздним вечером и ночью, с девяти часов вечера до семи утра, энергия будет подаваться без ограничений. Затем в течение дня свет будет в Абхазии на протяжении 4 часов 40 минут, в два временных промежутка, в первой и во второй половине дня.