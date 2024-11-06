Вестник Кавказа

В РЖД перешли на отечественную систему бронирования билетов

В РЖД перешли на отечественную систему бронирования билетов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В декабре РЖД запустили российскую систему бронирования билетов, она заменит импортную программу. Отечественная система разрабатывалась пять лет.

Система бронирования билетов в РЖД стала отечественной, ее запустили в начале декабря, поделился глава департамента пассажирских перевозок РЖД Николай Костенко.

"На этой неделе мы продали первый билет на поезд с помощью АСУ "Экспресс-НП". Это отечественная система бронирования нового поколения, над запуском которой мы работали почти 5 лет"

– Костенко

По его словам, новая система бронирования будет гибкой, новые сервисы для клиентов можно будет внедрять быстрее.

В 2024 году РЖД запустили такие услуги и сервисы, как "Лист ожидания", "Пересадка внутри поезда", "Профиль питомца", заработало приложение "РЖД Пассажирам".

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