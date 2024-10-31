Вестник Кавказа

МВД Германии: теракт в Магдебурге никак не связан с исламом

МВД Германии: теракт в Магдебурге никак не связан с исламом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Германское руководство официально опровергло инсинуации о "мусульманском следе" в теракте в Магдебурге: террорист не только не был мусульманином, но и придерживался исламофобских взглядов.

Исполнителя теракта в Магдебурге, 20 ноября протаранившего толпу на рождественской ярмарке, не был связан с радикальными джихадистскими группировками, и его мотивы не имеют ни малейшего отношения к исламу. Об этом по результатам предварительного расследования сегодня рассказал руководитель уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх.

Мюнх подтвердил появившиеся в СМИ сведения, что исполнитель теракта, эмигрант из Саудовской Аравии Талеб А., был исламофобом и совершил наезд на немецких граждан, руководствуясь антиисламскими взглядами. Таким образом он рассчитывал спровоцировать в Германии всплеск ненависти к мусульманам.

"У нас нет никаких признаков нападения на почве исламизма, скорее наоборот. Здесь совершенно иные мотивы, это нетипичный преступник, который не вписывается в привычную систему"

– Хольгер Мюнх

Так были опровергнуты первичные исламофобские сообщения СМИ о том, что террорист принадлежал к радикальным джихадистским группировкам. В тех же сообщениях утверждалось, что исполнитель теракта родом из Сирии.

Также Хольгер Мюнх признал, что Саудовская Аравия еще год назад сообщала об опасности Талеба А. для немецких граждан. Тогда полиция установила, что эмигрант озвучивает оскорбления и угрозы в адрес германских властей, допускающих миграцию из мусульманских стран, но не склонен к насилию.

Эр-Рияд пытался добиться от Берлина экстрадиции Талеба А., однако тот имел статус политического беженца, и германские чиновники ответили отказом.

Напомним, что жертвами теракта стали пятеро – маленький мальчик и четыре женщины среднего и пожилого возраста. Свыше двух сотен посетителей ярмарки пострадали.

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