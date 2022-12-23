Вестник Кавказа

Германия закроет все консульства Ирана

Германия закроет все консульства Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран останется без всех своих генконсульств в Германии. Решение об их закрытии приняло на этой неделе руководство ФРГ.

В Германии прекратят свою работу все генеральные консульства Ирана. Такое решение принял МИД ФРГ после того, как в Исламской Республике совершили казнь гражданина ФРГ.

Таким образом, иранские консульства в Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне будут закрыты и на территории Германии продолжит функционировать лишь посольство страны, расположенное в Берлине, информирует Associated Press.

Несколько дней назад в Иране привели в исполнение приговор о смертной казни в отношении Джамшида Шармахда, обладавшего гражданствами ИРИ и ФРГ. Его осудили за то, что он возглавлял оппозиционную организацию "Тондар", которую в стране считают террористической. Кроме того, Шармахда подозревали в связях с ФБР, ЦРУ и Моссадом, а также в планировании двух десятков терактов.

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