Иранский посол вызван в МИД Германии

В МИД ФРГ осудили Иран за вчерашнюю атака на Израиль. В связи с этим в среду посол ИРИ был вызван в ведомство.

МИД Германии вызвал посла Ирана в связи с масштабным ракетным ударом, совершенным накануне Исламской Республикой по Израилю. Об этом рассказал 2 октября представитель министерства.

"Мы вызвали сегодня иранского посла, но он не был в городе, явился его поверенный. Мы ясно дали понять, что самым решительным образом осуждаем прямой иранский удар по территории Израиля"

– представитель МИД ФРГ

Он подчеркнул, что вчерашнюю атаку нельзя ничем оправдать, добавив, что Берлин призывает Тегеран прекратить атаки, в том числе через союзников в регионе.

Представитель министерства также не исключил, что в отношении Ирана могут быть приняты санкционные меры.

"У нас есть целый набор мер, которые мы обсудим вместе с нашими европейскими и международными партнерам. Мы убеждены в том, что ЕС должен отреагировать. Будем говорить об этом партнерами в Брюсселе"

– представитель МИД

Напомним, во вторник вечером с территории Исламской Республики были выпущены в направлении Израиля сотни ракет.