Иран назвал причину массированного ракетного удара по Израилю

КСИР рассказал, почему Иран выпустил по Израилю сотню ракет. Там отметили, что это связано с убийством трех человек.

В Корпусе Стражей Исламской Революции объяснили, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека "Хезболлы" главы политбюро ХАМАС и командующего силами "Кудс" КСИР.

"В ответ на смерть (Исмаила) Хании, Хасана Насруллы и (Аббаса) Нилфорушана нанесли удар в сердце оккупированных земель"

– КСИР ИРИ

Около получаса назад стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. По всей стране звучат сирены.