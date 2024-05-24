Вестник Кавказа

Путин может экстренно созвониться с Нетаньяху из-за возможной атаки Ирана

Путин может экстренно созвониться с Нетаньяху из-за возможной атаки Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лидеры РФ и Израиля могут провести телефонный разговор в ближайшие часы. Причина – возможная атака Ирана на Израиль.

Россия и Израиль согласовывают проведение телефонного разговора между президентом РФ и израильским премьер-министром на фоне ожидаемого нападения Ирана на еврейское государство. Об этом пишут источники, знакомые с ситуацией.

Беседа Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху может состояться в самое ближайшее время.

По данным портала Ynet, если разговор лидеров двух стран все-таки состоится, в ходе него Нетаньяху попросит российского лидера использовать свое влияние для предотвращения прямой атаки Ирана на Израиль.

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