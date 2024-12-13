Строительство туркомплекса "Кахтисар" продолжается в Северной Осетии

В знаменитом селе Даргавс в Северной Осетии продолжается создание туристского комплекса Кахтисар, рассказали власти республики. В том числе продвигается строительство автодороги к будущему месту отдыха.
Создание туркомплекса Кахтисар в Пригородном районе Северной Осетии выходит на новый этап, рассказали в пресс-службе руководства республики.
"Готовы объекты коммунальной инфраструктуры для будущего туркомплекса "Кахтисар""
– пресс-служба
Уточняется, что достроена первая часть автодороги, по которой туристы в будущем будут приезжать в комплекс. На следующий участок сейчас готовится необходимая для строительства документация.