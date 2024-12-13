Вестник Кавказа

Строительство туркомплекса "Кахтисар" продолжается в Северной Осетии

Строительство туркомплекса "Кахтисар" продолжается в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В знаменитом селе Даргавс в Северной Осетии продолжается создание туристского комплекса Кахтисар, рассказали власти республики. В том числе продвигается строительство автодороги к будущему месту отдыха.

Создание туркомплекса Кахтисар в Пригородном районе Северной Осетии выходит на новый этап, рассказали в пресс-службе руководства республики.

"Готовы объекты коммунальной инфраструктуры для будущего туркомплекса "Кахтисар""

– пресс-служба

Уточняется, что достроена первая часть автодороги, по которой туристы в будущем будут приезжать в комплекс. На следующий участок сейчас готовится необходимая для строительства документация.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Когда откроется горнолыжный курорт &quot;Мамисон&quot;?

Когда откроется горнолыжный курорт "Мамисон"?

На &quot;Мамисоне&quot; благоустраивают территорию

На "Мамисоне" благоустраивают территорию

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

Северный Кавказ подводит итоги туристического сезона

В Северной Осетии на 100% выросли показатели ввода жилья

В Северной Осетии на 100% выросли показатели ввода жилья

Верхний Ларс: Грузия открыла движение для легковушек

Верхний Ларс: Грузия открыла движение для легковушек

За дирижерским пультом Хетаг Тедеев

За дирижерским пультом Хетаг Тедеев

Человек погиб под колесами цистерны во Владикавказе

Человек погиб под колесами цистерны во Владикавказе

Верхний Ларс сегодня закрыт для всех

Верхний Ларс сегодня закрыт для всех

Верхний Ларс опять закрыли для фур

Верхний Ларс опять закрыли для фур

Стала известна средняя зарплата в Северной Осетии

Стала известна средняя зарплата в Северной Осетии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы