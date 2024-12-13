Вестник Кавказа

Ереван и Екатеринбург свяжут самолеты FlyOne Armenia

Ереван и Екатеринбург свяжут самолеты FlyOne Armenia
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возобновить авиасообщение между Ереваном и Екатеринбургом в новом году планируют в FlyOne Armenia. Первый рейс состоится в апреле.

Весной самолеты FlyOne Armenia снова полетят между Ереваном и Екатеринбургом, рассказали в аэропорту "Кольцово".

С осени 2023 года авиасообщение на международном направлении Ереван-Екатеринбург было прервано. В апреле 2025 года его планируют реанимировать. Перевозить пассажиров будут лайнеры Airbus A320.

На данном направлении авиарейсы выполняют уже два российских перевозчика, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".

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