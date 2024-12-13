Ереван и Екатеринбург свяжут самолеты FlyOne Armenia

Возобновить авиасообщение между Ереваном и Екатеринбургом в новом году планируют в FlyOne Armenia. Первый рейс состоится в апреле.

Весной самолеты FlyOne Armenia снова полетят между Ереваном и Екатеринбургом, рассказали в аэропорту "Кольцово".

С осени 2023 года авиасообщение на международном направлении Ереван-Екатеринбург было прервано. В апреле 2025 года его планируют реанимировать. Перевозить пассажиров будут лайнеры Airbus A320.

На данном направлении авиарейсы выполняют уже два российских перевозчика, "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".