Россия и Армения довели товарооборот до $10,2 млрд рублей

Торговые связи России и Армении продолжают развиваться. В 2024 году за десять месяцев взаимная торговля уже превысила $10 млрд рублей.

О росте товарооборота между Россией и Арменией в уходящем году рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и РА.

"Наши торгово-экономические связи продолжают находиться на подъеме. По крайней мере скажу, берет новые рекорды взаимная торговля между нашими странами. Сейчас у нас данные за 10 месяцев 2024 года составила $10,2 млрд"

– Оверчук

Он пояснил, что двусторонняя торговля в этом году выросла более чем вдвое, при этом данных за 12 месяцев пока нет. По итогу года товарооборот двух стран установит рекорд и может составить $14-16 млрд, сообщалось осенью.