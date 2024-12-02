Вестник Кавказа

Жителей Азербайджана будут лечить бесплатными лекарствами

Жителей Азербайджана будут лечить бесплатными лекарствами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В случае болезни граждане Азербайджана будут получать лекарства для ее лечения бесплатно, за счет полиса обязательного медицинского страхования – это предусмотрено поправками в законы страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал поправки к законам "Об охране здоровья населения" и "О медицинском страховании", которые гарантируют гражданам обеспечение лекарствами для амбулаторного лечения за счет полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Главное новшество – закон гарантирует гражданам страны компенсацию стоимости лекарств для амбулаторного лечения по полису ОМС – сумма будет компенсирована за счет фонда обязательного медицинского страхования, передает Trend.

Также весь комплекс услуг по амбулаторному лечению будет предоставляться при наличии этого документа, что обеспечит населению качественную и доступную медицинскую помощь.

Как отметили в Минздраве страны, это - одна из главных целей обязательного медицинского страхования.

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