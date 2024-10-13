Азербайджан и Беларусь наладят выпуск ветпрепаратов

В скором времени Азербайджан и Беларусь начнут производить ветеринарные лечебные препараты, выпуск которых будет налажен на совместном предприятии на территории Азербайджанской Республики.

Сегодня в Институте продовольственной безопасности Азербайджана (ИПБА) в Баку прошла встреча с делегацией белорусского открытого акционерного общества "БелВитунифарм", прибывшей в Азербайджан с деловым визитом.

В ходе встречи стороны подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого в Азербайджане на базе мощностей ИПБА будет создано совместное предприятие по производству ветеринарных препаратов, сообщает Trend.

Документ, подписи под которым поставили председатель правления ИПБА Али Набиев и генеральный директор ОАО "БелВитунифарм" Илья Даровских, предусматривает развитие промышленного сотрудничества двумя странами, а также производство ветпрепаратов для их нужд и их продажи третьим странам.

Предприятие будет не только производить лечебные корма для животных и вакцины против бешенства, но и готовить специалистов в области производства и использования ветпрепаратов, проводить с ними консультации и тренинги и заниматься повышением их квалификации, говорится в сообщении ИПБА.