Поезд снова связал Россию и Северную Корею

С 16 декабря между РФ и КНДР будут курсировать пассажирские поезда. В 2020 году сообщение между странами было прервано пандемией.

В декабре 2024 года между городами РФ и КНДР впервые с начала пандемии коронавируса возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение.

Новое расписание РЖД, сроком действия три года, вступило в силу, оно включает международный поезд № 645/646, который ходит между северокорейским городом Туманган и российским Хасаном.

Впервые пассажирский состав отправится сегодня, 16 декабря 2024 года, затем, согласно новому утвержденному графику, будет курсировать трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Поезда между странами запускаются после пятилетнего перерыва, вызванного пандемией.