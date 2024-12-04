Вестник Кавказа

В Тбилиси заработала новогодняя деревня

В Тбилиси заработала новогодняя деревня
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В столице Грузии сегодня на фоне ежедневных акций протеста заработало место главных гуляний жителей и гостей Тбилиси в новогодние праздники – новогодняя деревня. Ее открыли на площади Орбелиани, в парке Дедаэна.

Почти в самом центре Тбилиси, на площади Орбелиани и к ней улицах, сегодня открылась новогодняя деревня – событие привлекло к себе массу народа, а в 19 часов (18 мск) на двух больших уличных сценах здесь начались концерты, передает с места событий корреспондент "Вестника Кавказа".

Столичная мэрия потратила на новогодние мероприятия в этом году более 5 млн лари, пообещав гостям и жителям грузинской столицы массу незабываемых впечатлений, и это уже чувствуется в настроении гуляющих, которых гораздо больше, чем участников несанкционированных акций протеста.

Вся площадь и прилегающие к ней улицы в яркой нарядной новогодней иллюминации – это светящиеся ангелы, новогодние подарки и другие символы наступающих Нового года и Рождества. Яркие украшения висят и на деревьях. В целом на площади Ореблиани царит атмосфера праздника и веселья, несмотря на протесты, которые проходят буквально на соседней улице.

Вовсю развернулся и местный бизнес: в небольших праздничных ларьках продаются глинтвейн, сладости, игрушки в виде змей, украшения и другая продукция, как правило сделанная руками местных мастеров.

Рядом с новогодней деревней раскинулся елочный базар, где можно приобрести настоящую живую новогоднюю красавицу или искусственную елку. Также в ассортименте есть традиционная грузинская елка под названием Чичилаки.

В деревню легко попасть с площади Свободы или из туристической части проспекта Агмашенебели – это рядом с Домом юстиции.

Власти обещают, что в деревне будут каждый день проходить фестивали, ярмарки, представления, культурные, спортивные, детские мероприятия, концерты музыкантов разных жанров, шествие сказочных персонажей и даже заработают кинотеатр под открытым небом и ледовый каток, который будет в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Праздники в новогодней деревне продлятся до 7 января.

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