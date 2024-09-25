В Москве прошёл вечер памяти Гейдара Алиева. 2024г

12 декабря исполнился 21 год со дня смерти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Посольство Республики Азербайджан в Москве организовало приём по случаю Дня памяти создателя современной азербайджанской государственности.
В России помнят об эффективной работе Гейдара Алиева в Москве, о тех важных делах, которые он совершил, когда был первым заместителем председателя Совета министров СССР и членом Политбюро ЦК КПСС, таких, как строительство Байкало-Амурской магистрали, развитие нефтегазовой промышленности и о проектах, которые и сегодня приносят пользу современной России.