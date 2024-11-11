Северный Кавказ заинтересовал белорусских туристов

Отдых в России продолжает набирать популярность у туристов из Белоруссии. Больше всего их заинтересовали республики Северного Кавказа по итогам 2024 года, рассказал председатель Республиканского союза туристической индустрии Белоруссии Филипп Гулый.
С его слов, это связано с организацией прямого авиасообщения Белоруссии с северокавказскими городами. В пример он привел рейс между Минском и Махачкалой, организованный авиакомпанией Белавия.
«Рейс достаточно хорошо заполняется, белорусы отправляются как в Махачкалу на Каспийское море на отдых, так и в Минеральные Воды на курорты Северного Кавказа»
- Филипп Гулый
Особенно на развитие связей в туристической отрасли между Белоруссией и Дагестаном повлияло соглашение о сотрудничестве. Подобный документ Минск также заключил с Чечней.
Филипп Гулый выразил надежды на то, что граждане Белоруссии наконец-то смогут удовлетворить свое желание путешествовать в кавказско-морском направлении.