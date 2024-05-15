Вестник Кавказа

Глава Словакии прилетел в Москву договариваться по газу

Спасская башня Кремля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, чтобы договориться с президентом Владимиром Путиным о российском газе. С 1 января Украина закрывает газовый транзит из РФ, и Словакии нужно совместно с Россией найти альтернативу для обеспечения своей энергобезопасности.

В эти минуты в Кремле проходят переговоры между президентом России Владимиром Путиным и прилетевшим сегодня вечером в Москву председателем правительства Словакии Робертом Фицо. По информации официального представителя президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран могут определить перспективы поставок российского газа словацким покупателям.

Напомним, что в настоящее время Словакия получает газ из России транзитом через Украину. Контракт "Газпрома" на украинский транзит истекает 31 декабря, и Киев уже заявил, что ни в коем случае не будет участвовать в поставках как российского, так и любого другого газа в Европу после этого. Таким образом, встает вопрос, как будет реализован импорт газа в Словакию с 1 января 2025 года.

Дмитрий Песков отметил, что организация переговоров была экстренной, рабочий визит Фицо удалось согласовать в середине этой недели.

По его словам, кроме российского газа Путин и Фицо могут говорить о международной повестке дня. Песков подчеркнул, что пока никакой конкретики по российско-словацким решениям нет, лидеры договариваются прямо сейчас в формате тет-а-тет.

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