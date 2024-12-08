В Дамаске расстрелян сотрудник иранской дипмиссии

В столице Сирии повстанцы расстреляли автомобиль сотрудника посольства Ирана в Дамаске – находившийся за его рулем Сейед Давуд Битараф погиб от пуль террористов.
Сегодня днем в столице Сирии Дамаске был расстрелян автомобиль сотрудника иранского посольства, сам он погиб.
Водителем автомобиля, по которому открыли огонь повстанцы, был местным сотрудником иранского посольства в стране. Сейед Давуд Битараф погиб в результате обстрела его автомобиля террористами, заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает иранское информационное агентство Mehr.
Как заявил иранский дипломат, сирийское переходное правительство несет всю ответственность за выявление и наказание виновных в этом преступлении.