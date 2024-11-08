Три пляжа Анапы избавили от мазута

Курортные локации кубанской Анапы оперативно избавляют от последствий экологической аварии в Керченском проливе – полностью расчищены от мазута уже три городских пляжа.

Волонтеры и специалисты убрали загрязненный мазутом грунт с трех пляжей курортной Анапы в Краснодарском крае – пляжа в Витязево, в устье реки Можепсин и возле "Гранд Отель Анапа", сообщили в пресс-службе мэрии курортного города.

"Чисто на пляжах Витязево в районе "Жемчужины", в устье Можепсина и возле "Гранд Отеля Анапа"

- пресс-служба мэрии Анапы

А вот ситуация с уже очищенными пляжами в Благовещенской сложнее: туда идет повторный выброс мазута, который продолжает вытекать у одного из танкеров. Сейчас спасатели и волонтеры убирают пляж в Малой бухте, передает "Интерфакс".

К счастью, авария не сказалась на водоснабжении города – взятые в домах анапчан пробы показали, что вода в их кранах в Анапе и Темрюкском районе не содержит вредных примесей, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В питьевой воде не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций углеводородов нефти С12-С19, сероводорода и других вредных веществ, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.