Вестник Кавказа

Медицинский вертолет разбился в Турции

Медицинский вертолет разбился в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецкой провинции Мугла произошло крушение вертолета скорой помощи. Вероятная причина – густой туман. Происшествие унесло жизнь 4 человек.

Вертолет скоро помощи врезался в здание больницы и затем рухнул в поле в провинции Мугла в Турции, рассказали СМИ.

Медицинский вертолет направлялся в Анталью. Через некоторое время после взлета он врезался в здании больницы. Предположительно, пилотам помешал густой туман.

На место ЧП прибыли бригады скорой помощи, спасатели и пожарные. К сожалению, в результате происшествия погибли 4 человека, передал глава Муглы Идрис Акбийик.

«Во время взлета он врезался в 4-й этаж нашей больницы. Погибли 2 пилота, 1 врач и 1 сотрудник. Стоит густой туман, причина выясняется»

- Идрис Акбийик

Персонал и пациенты больницы не пострадал от крушения, все погибшие находились в салоне вертолета.

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