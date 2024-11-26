Вестник Кавказа

Столкновение двух вертолетов в Турции: шесть человек погибли

Столкновение двух вертолетов в Турции: шесть человек погибли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции столкнулись два вертолета вооруженных сил страны. Подтверждена гибель шести человек.

В Турции произошла авиакатастрофа: столкнулись два вертолета армии страны, погибли шесть пассажиров, передали в пресс-службе Минобороны Турции. 

Как передали турецкие СМИ, погибли высокопоставленные военные – бригадный генерал, а также начальник авиаучилища сухопутных войск.

Сообщается, что падение одного из летательных аппаратов произошло возле АЗС в провинции Ыспарта. К месту инциденты прибыли пожарно-спасательные службы, которые справились с огнем. 

Ранее сообщалось о падении вертолета и гибели пяти военных.

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