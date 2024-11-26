Столкновение двух вертолетов в Турции: шесть человек погибли

В Турции столкнулись два вертолета вооруженных сил страны. Подтверждена гибель шести человек.
В Турции произошла авиакатастрофа: столкнулись два вертолета армии страны, погибли шесть пассажиров, передали в пресс-службе Минобороны Турции.
Как передали турецкие СМИ, погибли высокопоставленные военные – бригадный генерал, а также начальник авиаучилища сухопутных войск.
Сообщается, что падение одного из летательных аппаратов произошло возле АЗС в провинции Ыспарта. К месту инциденты прибыли пожарно-спасательные службы, которые справились с огнем.
Ранее сообщалось о падении вертолета и гибели пяти военных.