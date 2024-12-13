Вестник Кавказа

Дагестан и Астраханская область поздравили Ильхама Алиева

Дагестан и Астраханская область поздравили Ильхама Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
24 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев отпразднует день рождения. В связи с этим главы двух российских регионов, Дагестана и Астраханской области, направили ему поздравительные письма.

Главы двух регионов России поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

В частности, поздравительные письма направили глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович! Примите искренние поздравления по случаю дня рождения. Вот уже более 20 лет Вы уверенно отстаиваете интересы Азербайджанской Республики, которая под Вашим руководством добилась впечатляющих успехов в созидательной деятельности, экономическом, социальном и культурном развитии»

- поздравление Сергея Меликова

Он также отметил свои надежды на дальнее сотрудничество Азербайджана и Дагестана.

Помимо этого, письма с поздравлениями отправили председатель правления «Банка ВТБ» Андрей Костин и гендиректор российской «Комсомольской правды» Олеся Носова.

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