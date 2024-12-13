Дагестан и Астраханская область поздравили Ильхама Алиева

Главы двух регионов России поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
В частности, поздравительные письма направили глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович! Примите искренние поздравления по случаю дня рождения. Вот уже более 20 лет Вы уверенно отстаиваете интересы Азербайджанской Республики, которая под Вашим руководством добилась впечатляющих успехов в созидательной деятельности, экономическом, социальном и культурном развитии»
- поздравление Сергея Меликова
Он также отметил свои надежды на дальнее сотрудничество Азербайджана и Дагестана.
Помимо этого, письма с поздравлениями отправили председатель правления «Банка ВТБ» Андрей Костин и гендиректор российской «Комсомольской правды» Олеся Носова.